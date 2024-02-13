Son Dakika: Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi belli oldu!
Son dakika haberi... Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kendi sahasında Çek kulüp Sparta Prag'ı ağırlayacağı mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu.
15 Şubat Perşembe günü 20:45'te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Alejandro Hernandez
Hernandez'in yönettiği Türk takımlarının maçlarının sonuçları şu şekilde:
-24 Ekim 2019
Beşiktaş 1-2 Braga
-27 Mart 2021
Norveç 0-3 Türkiye
-21 Temmuz 2021
PSV 5-1 Galatasaray
-30 Eylül 2021
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
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