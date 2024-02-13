Son Dakika: Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kendi sahasında Çek kulüp Sparta Prag'ı ağırlayacağı mücadeleyi yönetecek hakem açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:32
Son Dakika: Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu.

15 Şubat Perşembe günü 20:45'te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Alejandro Hernandez

Hernandez'in yönettiği Türk takımlarının maçlarının sonuçları şu şekilde:

-24 Ekim 2019

Beşiktaş 1-2 Braga

-27 Mart 2021

Norveç 0-3 Türkiye

-21 Temmuz 2021

PSV 5-1 Galatasaray

-30 Eylül 2021

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos


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