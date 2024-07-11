Pınar Karşıyaka James Webb'i kadrosuna kattı!
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, James Webb'i transfer etti.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 30 yaşındaki ABD'li uzun forvet James Webb III'ü transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Son olarak Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen James Webb III Pınar Karşıyaka'mızda!" ifadelerine yer verildi.
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