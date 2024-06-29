Pınar Karşıyaka, Jerry Boutsiele ile imzaladı

Pınar Karşıyaka, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde oynayan Jerry Boutsiele'yi transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 22:00
Pınar Karşıyaka, Jerry Boutsiele ile imzaladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız oyuncu Jerry Boutsiele'yi transfer etti.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jerry Boutsiele, Pınar Karşıyaka'mızda. Daha önce Fransa'da Cholet Basket, Limoges ve AS Monaco takımlarında oynayan Boutsiele, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde forma giymişti." denildi.


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