Pınar Karşıyaka, Jerry Boutsiele ile imzaladı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 22:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 22:00

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız oyuncu Jerry Boutsiele'yi transfer etti.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jerry Boutsiele, Pınar Karşıyaka'mızda. Daha önce Fransa'da Cholet Basket, Limoges ve AS Monaco takımlarında oynayan Boutsiele, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde forma giymişti." denildi.