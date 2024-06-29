Pınar Karşıyaka, Jerry Boutsiele ile imzaladı
Pınar Karşıyaka, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde oynayan Jerry Boutsiele'yi transfer etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Fransız oyuncu Jerry Boutsiele'yi transfer etti.
Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jerry Boutsiele, Pınar Karşıyaka'mızda. Daha önce Fransa'da Cholet Basket, Limoges ve AS Monaco takımlarında oynayan Boutsiele, son olarak Bahçeşehir Koleji'nde forma giymişti." denildi.
Spor Haberleri
- Pınar Karşıyaka, Jerry Boutsiele ile imzaladı
- Spalletti'den geleceği için flaş açıklama!
- Süper Lig ekibi Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı!
- Son şampiyon elendi, ilk çeyrek finalist İsviçre!
- PSG'den Lamine Yamal için futbol tarihine geçecek teklif
- Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole Verstappen'in!
- Ankaragücü'nde başkan yeniden İsmail Mert Fırat
- Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
- Raphael Varane, Serie A'nın yeni ekibi içi İtalya'da!
- PSV, Sergino Dest'i resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede neler oluyor?
- Bakan Koca için 'görevden ayrıldı' iddiası
- ‘İYİ Parti’de çöküş hızlanacak’
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- Dev operasyon: Tutuklandılar
- Fenerbahçe sezona hızlı başladı!
- Otoyolda büyük kaza
- Tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu!
- Demet Şener, ünlü oyuncu ile akraba çıktı!
- Lityum darbesi nasıl önlendi?