Pınar Karşıyaka - Lenovo Tenerife maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi evinde Lenovo Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:14
Pınar Karşıyaka - Lenovo Tenerife maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Abone Ol google-news

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla İzmir'de karşılaşacak.

PINAR KARŞIYAKA - LENOVO TENERİFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

PINAR KARŞIYAKA - LENOVO TENERİFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, ilk 2 takımın çeyrek final vizesi alacağı K Grubu'nda Lenovo Tenerife'nin yanı sıra İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.

Grupta Peristeri ile Hapoel Bank Yahav, 24 Ocak Çarşamba günü Yunanistan'da karşılaşacak.

AVRUPA'DA 265. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 140 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 26 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 487 sayı gördü.


pınar karşıyaka haberleri Lenovo Tenerife haberleri FIBA Şampiyonlar Ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan transfer sorusuna yanıt! 'Benim burada vereceğim mesaj...'

Galatasaray'dan transfer sorusuna yanıt! 'Benim burada vereceğim mesaj...'
Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: İptal edilen gol kararı doğru mu?

Eski hakemler Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: İptal edilen gol kararı doğru mu?
Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Psikolojik üstünlük Galatasaray'da'

Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Psikolojik üstünlük Galatasaray'da'

En Çok Okunan Haberler