Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca 3 yıl daha takımın başında yer alacak

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yola devam edecek. Adı İspanyol temsilcisi Gran Canaria ile anılan Sarıca'nın yeli-kırmızılılarla 3 yıllık sözleyme imzalayacağı duyruldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 13:47
Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca 3 yıl daha takımın başında yer alacak
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Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımı başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın 3 yıl daha takımın başında yer alacağını bildirdi.

Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle" ifadelerini kullandı.



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