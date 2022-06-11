Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca 3 yıl daha takımın başında yer alacak
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yola devam edecek. Adı İspanyol temsilcisi Gran Canaria ile anılan Sarıca'nın yeli-kırmızılılarla 3 yıllık sözleyme imzalayacağı duyruldu.
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımı başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın 3 yıl daha takımın başında yer alacağını bildirdi.
Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- Sağkan'dan Feyzioğlu'na: 'Travmayı atlatamamış'
- İtalya'da helikopter kaybolmuştu: Kimlikler belli oldu