Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'ya buruk veda!
FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında konuk ettiği Hapoel Bank Yahav'ı 98-87 yenen Pınar Karşıyaka grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını 98-87 mağlup etti.
İzmir'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçe gösterilerek Bosna Hersek'in Laktasi kentine alınan müsabakanın ilk çeyreğini 30-19 önde geçen Pınar Karşıyaka, soyunma odasına da 47-46 üstünlükle gitti.
Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve son çeyreğe 68-65 önde giren yeşil-kırmızılı ekip, salondan 98-87 galip ayrıldı.
İspanyol ekip Lenovo Tenerife'nin çıkmayı daha önce garantilediği grupta, çeyrek final bileti alan ikinci takım Hapoel Bank Yahav oldu.
İki galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, grubu son sırada tamamladı.
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