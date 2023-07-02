Pınar Karşıyaka'dan Kelan Martin ve Furkan Haltalı hamlesi

Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, Kelan Martin’i ve Furkan Haltalı’yı kadrosuna kattı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:12
Pınar Karşıyaka'dan Kelan Martin ve Furkan Haltalı hamlesi
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kelan Martin

Son olarak iç transferde Erick McCollum, Deniz Kılıçlı, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Efe Ergi Tırpancı ve Mert Celep ile sözleşme uzatan Pınar Karşıyaka, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, Boston Celtics ve Birmingham Squadron formaları giyen ABD'li 28 yaşındaki forvet oyuncusu Kelan Martin ile en son Anadolu Efes forması giyen 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı’yı kadrosuna kattı.

Furkan Haltalı

Öte yandan, geçen sezonu G-League ekibi Birmingham Squadron’da geçiren Martin, 19,4 sayı, 4,4 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalarken, Anadolu Efes forması ile Furkan Haltalı 3,38 sayı ve 1,85 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.


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