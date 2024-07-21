Pogacar adım adım şampiyonluğa
Fransa Bisiklet Turu'nda 20. etabı da tamamlandı. Etabı ilk sırada bitiren Tadej Pogacar, genel klasman liderliğini de sürdürüyor. Dev turda şampiyon 21. etapla belli olacak.
Yol bisikletinin en prestijli yarışlarından Fransa Bisiklet Turu'nda 20. etap koşuldu. Bisikletçiler, Nice ile Col de la Couillole arasındaki yaklaşık 133 kilometrelik parkurda pedal bastı.
Turun son tırmanış etabında mücadele adeta nefes kesti.
Genel klasman lideri Tadej Pogacar ile son iki Fransa Bisiklet Turu'nun şampiyonu Danimarkalı Jonas Vingegaard arasındaki çekişme görülmeye değerdi.
Sloven bisikletçi Pogacar, bitiş çizgisine 4 saat 4 dakika 22 saniyede ulaşırken 5'inci etap zaferine de imza atmayı başardı. Vindegaard ikinci, Richard Carapaz ise üçüncü oldu.
2020 ve 2021 yıllarında Fransa Bisiklet Turu'nu kazanan Pogacar, genel klasman liderliğini de sürdürdü.
25 yaşındaki bisikletçinin en yakın takipçisi Vindegaard ile arasındaki farkı 11 saniye daha artırarak 5 dakika 14 saniyeye çıkardı. Vindegaard ise üçüncü sıradaki Remco Evenepoel'e 2 dakika 50 saniyelik fark atmış durumda.
Fransa Bisiklet Turu'nda mücadele yarın (21.07.2024) Monaco - Nice arasında koşulacak 34 kilometrelik 21'nci etapla sona erecek.
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