Polonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Faroe Adaları ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı sürüyor.
Fernando Santos yönetimindeki Polonya, E Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Hakan Ericson'un ekibi Faroe Adaları ile karşılaşacak.
POLONYA - FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?
Narodowy Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
POLONYA - FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Polonya, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'ya 3-2 mağlup olmuştu.
Faroe Adaları ise kendi sahasında ağırladığı Arnavutluk'a 3-1 yenilmişti.
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