Polonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Faroe Adaları ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 14:26
Polonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı sürüyor.

Fernando Santos yönetimindeki Polonya, E Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Hakan Ericson'un ekibi Faroe Adaları ile karşılaşacak.

POLONYA - FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Narodowy Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

POLONYA - FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Polonya, gruptaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Faroe Adaları ise kendi sahasında ağırladığı Arnavutluk'a 3-1 yenilmişti.


Player Alanı
polonya Faroe Adaları 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Valur engeline takıldı!

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Valur engeline takıldı!
Son Dakika: TFF'den UEFA'ya Beşiktaş Stadyumu başvurusu

Son Dakika: TFF'den UEFA'ya Beşiktaş Stadyumu başvurusu
UEFA, Fatih Terim'i unutmadı!

UEFA, Fatih Terim'i unutmadı!

En Çok Okunan Haberler