Portekiz basını duyurdu: 'Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 22:18

Vitor Pereira'nın ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getiren ve aldığı başarılı sonuçlarla 2. sıraya kadar yükselen sarı lacivertlilerde teknik direktör konusu netlik kazanmazken Portekiz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Deneyimli teknik direktör için Portekiz'de yayın yapan televizyon kanalı CMTV'den çarpıcı bir iddia gelirken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Jesus olduğu vurgulandı.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre ise Brezilya'dan Portekiz'e geri dönen Jorge Jesus, havalimanında verdiği demeçte ''Brezilya'ya geri dönmeyeceğim'' dedi. Habere göre Jesus, "Fenerbahçe'ye mi gideceksiniz?" sorusuna "Belki" yanıtını verdi.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıyla başladı. Jesus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Deneyimli çalıştırıcı Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.