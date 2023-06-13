Portekiz basınına konuştu: Jorge Jesus'tan Ali Koç yanıtı!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:47

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:50

Fenerbahçe'de ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendisini seven bir kulüpten ayrıldığını söyleyen Jesus, "Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum" dedi.

"BAŞKAN BANA 'GERİ DÖNECEKSİN' DEDİ"

Portekizli hoca Ali Koç'un kendisine geri döneceksin dediğini belirterek, "Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi" diye konuştu.

Ali Koç ile Jorge Jesus

Jesus, "Brezilya'dan teklif aldınız mı" sorusuna, "Fenerbahçe'deyken birkaç teklif geldi ama hiçbiri Brezilya'dan değildi, Brezilya'dan kimse benimle temasa geçmedi" yanıtını verdi.

ORKUN KÖKÇÜ YANITI

Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü'yü tanıyıp tanımadığı sorulan Jesus, "Ben değil, Benfica'nın teknik direktörü tanımak zorunda" cevabını verdi.

Orkun Kökçü

Portekizli teknik direktör "Hayaliniz Brezilya Milli Takımı mı" sorusuna ise, "Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almaktı. Liglerden, Avrupa kupalarına kadar birçok turnuvada yer aldım. Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim" yanıtını verdi.

Jesus, Portekiz'de çalışmak istemediğini kaydederken, "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandım. Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım. Portekiz'de teknik direktörlük yapmak söz konusu değil" ifadelerini kullandı.