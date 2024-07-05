Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz, EURO 2024 çeyrek final turunda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final heyecanı başlıyor.
EURO 2024 çeyrek final turunda Portekiz ile Fransa karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Volksparkstadion'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
PORTEKİZ - FRANSA HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ÇEYREK FİNAL YOLLARI
Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.
Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Fransa, son 16 turunda ise Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer alan Portekiz ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Portekiz, üç maçta 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.
Portekiz, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla geçti.
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