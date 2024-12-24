Portekiz Ligi'nde yeni lider Benfica

Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:11

Güncelleme: 24.12.2024 - 00:11

Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Benfica ve Estoril, Estadio da Luz'da karşılaştı.

Benfica maçı 3-0 kazandı. Lizbon temsilcisinin gollerini 28'de Pavlidis, 73 ve 90+4'te Zeki Amdouni attı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu 83'te yerini Rollheiser'e bıraktı, Orkun Kökçü ise maçın tamamında süre aldı.

Benfica bu galibiyetle puanını 38 yaptı ve ligin yeni lideri oldu. Estoril ise 14 puanda kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ETKİSİ

Sezon başında Benfica 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kerem Aktürkoğlu geldikten sonra Benfica 11 lig maçının 10'unu kazanırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı.

Milli futbolcu, Benfica formasıyla 11 maçta 6 gol, 5 asistlik katkı yaptı.