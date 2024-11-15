Portekiz - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2024 Cuma, 11:12
Portekiz - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Portekiz - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, sahasında Michael Probierz'in ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTEKİZ - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Portekiz - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PORTEKİZ - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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