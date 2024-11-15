Portekiz - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, sahasında Michael Probierz'in ekibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZ - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
PORTEKİZ - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Litvanyalı hakem Donatas Rumsas'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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