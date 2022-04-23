Portekiz'de pole pozisyonu Deniz Öncü'nün
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de sıralama yarışında birinci oldu. Öncü, pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın beşinci ayağı Portekiz Grand Prix'sinin sıralama yarışını birinci sırada bitirerek, yarınki yarışa pole pozisyonunda başlama hakkı kazandı.
Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla Portimao şehrinde yer alan 4,6 kilometre uzunluğa sahip Algarve pistinde sıralama yarışlarında mücadele etti.
Ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de koşulan sıralama yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçerek, kariyerinin 2. pole pozisyonunu elde etti.
Deniz Öncü, pazar TSİ 13.20'da Portekiz Grand Prix'sine birinci sıradan başlayacak.
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