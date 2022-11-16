Portekiz'den Cristiano Ronaldo'ya destek: 'Onun için oynayacağız
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı'ndan Bernardo Silva, turnuva öncesi açıklamalarda bulundu. Silva, "Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncumuz var ve bizim onun için oynamamız çok doğal" dedi.
Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, Dünya Kupası öncesi görüşlerini paylaştı.
Bernardo Silva yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncumuz var ve bizim onun için oynamamız çok doğal. Çünkü maçı size son dakikada kazandırabilecek bir isim. Aynı şey diğer ülkeler için de geçerli. Örneğin Fransız futbolcuların sürekli Mbappe'ye oynaması çok doğal" dedi.
"RONALDO GÜÇLÜ BİR SİLAH"
Bu tür yıldız oyuncuların takıma faydalı olduğunu söyleyen Bernardo, "Yanınızda bu tür oyuncular olduğunda onlardan faydalanmalısınız. Ancak onlara aşırı bağımlılık da doğru olmaz. Bu takımın dinamiklerini bozabilir. Doğru oynadığımız sürece Cristiano'nun takımımızda olması güçlü bir silah olacak" ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini söyleyen yıldız oyuncu, "Her çocuğun hayalidir Dünya Kupası'nı kazanmak. Ancak biz maç maç ilerleyeceğiz. Şampiyonluğu kazanmanın en iyi yolu budur" açıklamasını yaptı.
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