Portekizli hocanın, derbiyle ilgili açıklamaları ve tercihleri tartışılıyor: Mourinho hafife mi aldı?

Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 04:00

Yüksek maliyetlerle yapılan yeni transferlerden Nesyri ve Amrabat’ın yedek kalması, Kostic’in oynamaması, İrfan Can Kahveci’nin bir türlü ilk 11’e monte edilememesi, Kasımpaşa maçının en iyisi konumundaki Becao’nun derbide forma şansı bulamaması, Mourinho’nun sorgulandığı diğer konular arasında.

Tecrübeli çalıştırıcının, sezon başından bu yana G.Saray ve Okan Buruk hakkındaki açıklamaları, derbiyi diğer maçlar gibi normal bir mücadeleye indirgeyen yorumları,w “Mourinho derbiyi hafife mi aldı?” şeklindeki yorumlara sebep oldu.

Son maçlarda sadece Maximin’in etkili görünmesi ve takımın oyun anlamında beklentileri karşılayamaması Mourinho’nun eleştirildiği konu başlıkları arasında.

Henüz ligin başı olmasına rağmen Kadıköy’deki G.Saray mağlubiyetinin camia üzerinde yarattığı olumsuz hava ise futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi etkilemiş durumda.