Portekizli hocanın, derbiyle ilgili açıklamaları ve tercihleri tartışılıyor: Mourinho hafife mi aldı?

Kadıköy’de Galatasaray’a kaybeden Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho hedefteki isimlerden biri... Kariyeri büyük derbi zaferleriyle dolu olan Portekizli hocanın, Galatasaray karşısında yeterince motive olamadığı, futbolcuları tam anlamıyla maça konsantre edemediği yönündeki eleştiriler camianın önemli bir kısmı tarafından seslendiriliyor.

Portekizli hocanın, derbiyle ilgili açıklamaları ve tercihleri tartışılıyor: Mourinho hafife mi aldı?
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Hilmi Türkay
Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Yüksek maliyetlerle yapılan yeni transferlerden Nesyri ve Amrabat’ın yedek kalması, Kostic’in oynamaması, İrfan Can Kahveci’nin bir türlü ilk 11’e monte edilememesi, Kasımpaşa maçının en iyisi konumundaki Becao’nun derbide forma şansı bulamaması, Mourinho’nun sorgulandığı diğer konular arasında. 

Tecrübeli çalıştırıcının, sezon başından bu yana G.Saray ve Okan Buruk hakkındaki açıklamaları, derbiyi diğer maçlar gibi normal bir mücadeleye indirgeyen yorumları,w “Mourinho derbiyi hafife mi aldı?” şeklindeki yorumlara sebep oldu. 

Son maçlarda sadece Maximin’in etkili görünmesi ve takımın oyun anlamında beklentileri karşılayamaması Mourinho’nun eleştirildiği konu başlıkları arasında. 

Henüz ligin başı olmasına rağmen Kadıköy’deki G.Saray mağlubiyetinin camia üzerinde yarattığı olumsuz hava ise futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi etkilemiş durumda.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe

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