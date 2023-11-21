Portekizli teknik direktör, federasyonun parası olmadığı için kovulamıyor!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 08:11

Güncelleme: 21.11.2023 - 08:11

Nijerya Futbol Federasyonu'ndan teknik direktör Jose Peseiro için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Federasyon üyesi Nse Essien, tazminat ödeyecek paraları olmadığı için teknik direktörü kovamadıklarını açıkladı.

Nijerya Futbol Federasyonu Üyesi Nse Essien yaptığı açıklamada, "Herkes teknik direktör Jose Peseiro'nun görevden alınması için baskı yapıyor. İki maçta sadece iki puan alabildik. Üzüntü verici ve çok tehlikeli bir durumdayız. Ancak federasyonun tazminat ödeyecek parası olmadığı için Peseiro'yu görevden alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI ŞANSI ZORA GİRDİ

Nijerya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı, Süper Kartallar'ın ilk iki eleme maçında Lesotho ve Zimbabve karşısında aldığı iki beraberliğin ardından ciddi şekilde tehlikeye girmiş durumda.

Portekizli teknik direktör Peseiro, alınan kötü sonuçların ardından eleştirilirken, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanamayan Nijerya, bir sonraki eleme maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.

Mayıs 2022'de takımın başına geçen Jose Peseiro, 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.