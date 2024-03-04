Porto, Benfica'yı sahadan sildi!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 07:24

Güncelleme: 04.03.2024 - 07:24

Portekiz Ligi 24. hafta maçında Porto, sahasında Benfica ile karşılaştı. Estadio Do Dragao'da oynanan maçı Porto 5-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ve 44. dakikalarda Wenderson Galeno, 55. dakikada Wendell borges, 75. dakikada Pepe ve 90. dakikada Loader kaydetti.

Benfica'da Otamendi 61. dakikada kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi kaldı.

Benfica'da Orkun Kökçü maça 11 başladı ve 46. dakikada yerini Fernandez'e bıraktı.

Porto'da Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe maçta 90 dakika sahada kaldı.

Porto bu sonucun ardından zirveye bir adım daha yaklaştı. Conceiçao'nun öğrencileri puanını 52'ye çıkararak bir maçı eksik lider Sporting ile puan farkını 7'e indirdi. Benfica ise Porto'nın 6 puan önünde 2. sırada kaldı.