Porto, Benfica'yı sahadan sildi!

Portekiz Ligi 24. hafta maçında Porto, sahasında Benfica'yı 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 07:24
Porto, Benfica'yı sahadan sildi!
Abone Ol google-news

Portekiz Ligi 24. hafta maçında Porto, sahasında Benfica ile karşılaştı. Estadio Do Dragao'da oynanan maçı Porto 5-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ve 44. dakikalarda Wenderson Galeno, 55. dakikada Wendell borges, 75. dakikada Pepe ve 90. dakikada Loader kaydetti.

Benfica'da Otamendi 61. dakikada kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi kaldı.

Benfica'da Orkun Kökçü maça 11 başladı ve 46. dakikada yerini Fernandez'e bıraktı.

Porto'da Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe maçta 90 dakika sahada kaldı.

Porto bu sonucun ardından zirveye bir adım daha yaklaştı. Conceiçao'nun öğrencileri puanını 52'ye çıkararak bir maçı eksik lider Sporting ile puan farkını 7'e indirdi. Benfica ise Porto'nın 6 puan önünde 2. sırada kaldı.


porto haberleri Benfica haberleri portekiz ligi haberleri

İlgili Haberler

Porto, Arsenal'i 90+4'te devirdi

Porto, Arsenal'i 90+4'te devirdi
Porto kendi evinde kayıp! Liderlik yarışından uzaklaştı...

Porto kendi evinde kayıp! Liderlik yarışından uzaklaştı...
Sporting Lizbon, 10 kişi kalan Porto'ya acımadı!

Sporting Lizbon, 10 kişi kalan Porto'ya acımadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor
Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!

Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!
Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…

Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…
İspanya'da şoke eden hakem kararı: Real Madrid'in son dakika golü sayılmadı!

İspanya'da şoke eden hakem kararı: Real Madrid'in son dakika golü sayılmadı!
Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!

Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!
Derbiden lider döndü: Galatasaray, Beşiktaş'ı tek golle geçti! Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Derbiden lider döndü: Galatasaray, Beşiktaş'ı tek golle geçti! Beşiktaş 0-1 Galatasaray
Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı

Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı