Sporting Lizbon, 10 kişi kalan Porto'ya acımadı!

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nin 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Porto'yu 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 08:53
Sporting Lizbon, 10 kişi kalan Porto'ya acımadı!
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Portekiz Ligi'nin 14. haftasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon ile Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Porto karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sporting Lizbon 2-0 kazanırken goller; 11. dakikada Viktor Gyökeres ve 60. dakikada Pedro Gonçalves kaydetti.

PEPE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Konuk ekip Porto'da tecrübeli stoper Pepe, 51. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Sporting Lizbon 34 puana yükselirken, Porto 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sporting Lizbon deplasmanda Portimonense'ye konuk olurken, Porto evinde Chaves'i ağırlayacak.

Portekiz Ligi'nde puan durumu şu şekilde:

1- (34) Sporting

2- (33) Benfica

3- (31) Porto

4- (29) Braga


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