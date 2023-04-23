Porto deplasmanda hata yapmadı
Porto, Portekiz Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Paços Ferreira'yı 2-0 mağlup etti.
Portekiz Ligi 29. hafta maçında Porto, deplasmanda Paços Ferreira ile karşılaştı.
Mücadeleyi Porto 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 66. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi ve 83. dakikada Antonio Martinez'den geldi.
EV SAHİBİ 10 KİŞİ KALDI
Paços Ferreira'da Holsgrove 45+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Alınan bu sonucun ardıdan Porto puanını 70'e çıkardı ve lider Benfica'yı takibini sürdürdü. Ferreira ise 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Porto, Boavista'yı konuk edecek. Ferreira ise Vizela deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- EYT'de ilk maaş ayrıntısı... Bunu yapmak şart!
- Ajda Pekkan'dan Kızılcık Şerbeti açıklaması
- Soylu canlı yayında Akşener'i hedef gösterdi
- Ünlü futbolculara vurgun şoku!
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı