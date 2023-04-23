Porto deplasmanda hata yapmadı

Porto, Portekiz Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Paços Ferreira'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 09:37
Porto deplasmanda hata yapmadı
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Portekiz Ligi 29. hafta maçında Porto, deplasmanda Paços Ferreira ile karşılaştı.

Mücadeleyi Porto 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 66. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi ve 83. dakikada Antonio Martinez'den geldi.

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Paços Ferreira'da Holsgrove 45+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardıdan Porto puanını 70'e çıkardı ve lider Benfica'yı takibini sürdürdü. Ferreira ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Porto, Boavista'yı konuk edecek. Ferreira ise Vizela deplasmanına gidecek.


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