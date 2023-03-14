Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final biletini alacak 2 takım bu akşam belli oluyor. Porto ile Inter karşı karşıya geliyor. Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:35
Porto - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile Inter karşı karşıya geliyor. 

PORTO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

14 Mart Salı Estádio Do Dragão'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

PORTO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto - Inter maçı TV8,5 ve Exxen'den canlı yayımlanacak.

PORTO - INTER MUHTEMEL 11'LER

Porto: Costa; Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi; Grujic, Uribe; Franco, Pepe, Galeno; Taremi 

Inter: Onana; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko





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