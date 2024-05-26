Porto - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Porto ile Sporting Lizbon, Portekiz Kupası finalinde karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 14:58
Porto - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Portekiz Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Sérgio Conceição yönetimindeki Porto, finalde Rúben Amorim'in ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek.

PORTO - SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA?

Estádio de Honra'da oynanacak mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.

PORTO - SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Porto bir önceki turda karşılaştığı Guimaraes'i iki maçın toplamında 4-1 mağlup etmişti.

Sporting ise Benfica'yı iki maçın toplamında 4-3'lük skorla geçmişti.


porto haberleri sporting haberleri sporting lizbon haberleri Portekiz Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Süper Lig'de şampiyonluk günü!

Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Süper Lig'de şampiyonluk günü!
Fenerbahçe'den yıldız futbolcuya veda!

Fenerbahçe'den yıldız futbolcuya veda!
Fenerbahçe Göksel Çelik, üst üste 3. kez şampiyon!

Fenerbahçe Göksel Çelik, üst üste 3. kez şampiyon!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İtalya'ya geri dönecek mi? Nicolo Zaniolo'dan transfer yanıtı!

İtalya'ya geri dönecek mi? Nicolo Zaniolo'dan transfer yanıtı!
Kuruluş Osman ‘Alaeddin Bey’ Faruk Aran kimdir? Faruk Aran kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman ‘Alaeddin Bey’ Faruk Aran kimdir? Faruk Aran kaç yaşında, nereli?
Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı

Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı
TÜİK’ten çarpıcı araştırma! Gençler ‘meyve’ tüketmiyor

TÜİK’ten çarpıcı araştırma! Gençler ‘meyve’ tüketmiyor
'Beyaz altın' hasat yolcuğu başladı: 25 ila 30 bin ton üretilecek

'Beyaz altın' hasat yolcuğu başladı: 25 ila 30 bin ton üretilecek
Cannes’a giden CZN Burak isyan etti!

Cannes’a giden CZN Burak isyan etti!
Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs'ta All Star'a kim veda etti? Survivor All Star'da eleme günü...

Survivor'da kim elendi? 24 Mayıs'ta All Star'a kim veda etti? Survivor All Star'da eleme günü...
Kadınlar arasında yumruklu kavga!

Kadınlar arasında yumruklu kavga!