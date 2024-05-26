Porto - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Porto ile Sporting Lizbon, Portekiz Kupası finalinde karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.
Portekiz Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Sérgio Conceição yönetimindeki Porto, finalde Rúben Amorim'in ekibi Sporting ile karşı karşıya gelecek.
PORTO - SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA?
Estádio de Honra'da oynanacak mücadele TSİ 19:15'te başlayacak.
PORTO - SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Porto bir önceki turda karşılaştığı Guimaraes'i iki maçın toplamında 4-1 mağlup etmişti.
Sporting ise Benfica'yı iki maçın toplamında 4-3'lük skorla geçmişti.
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