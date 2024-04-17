Porto - Vitoria Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Porto, Portekiz Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:18
Porto - Vitoria Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Sérgio Conceição yönetimindeki Porto, kendi sahasında Álvaro Pacheco'nun ekibi Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya gelecek.

PORTO - GUİMARAES MAÇI SAAT KAÇTA?

Dragão Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

PORTO - GUİMARAES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Porto deplasmanda oynadığı mücadeleden 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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