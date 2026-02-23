Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 09:56:00
Porto'ya 3 puan için tek gol yetti

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Porto, sahasında ağırladığı Rio Ave'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Porto, sahasında Rio Ave ile karşı karşıya geldi. Porto, Estadio do Dragao'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Porto'ya galibiyeti getiren golü 22. dakikada Victor Froholdt kaydetti.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, maça ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Deniz Gül'ün, 47. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Liderliğini sürdüren Porto, bu sonuçla 62 puana yükseldi. Rio Ave ise 20 puanda kaldı.

Porto, ligin gelecek haftasında sahasında Arouca'yı ağırlayacak. Rio Ave, evinde Famalicao'yu konuk edecek.

İlgili Konular: #porto #portekiz ligi #Rio Ave

