Porto'ya puanı 90'da Deniz Gül getirdi!

22.01.2026 23:26:00
Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Viktoria Plzen ile Porto karşı karşıya geldi. Porto, Deniz Gül'ün son dakikada gelen golüyle maçı 1-1 bitirdi.

Viktoria Plzen, 6. dakikada Lukas Cerv'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Çekya temsilcisi, 45. dakikada Matej Vyda'nın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.

DENİZ GÜL 90'DA ATTI

Porto'da Samu, ilk yarının son dakikalarda penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın 71. dakikasında oyuna giren milli futbolcu Deniz Gül, 90. dakikada attığı golle maçın 1-1 bitmesini sağladı.

Bu beraberlik sonrası Porto puanını 14'e yükseltti. Viktoria Plzen de 11 puana ualştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen, Basel'e konuk olacak. Porto, Rangers'ı ağırlayacak.

