Potsdam - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Alman ekip Potsdam ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor.
Fenerbahçe Opet, C Grubu'nda deplasmanda Alman ekip Potsdam ile karşı karşıya gelecek.
POTSDAM - FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?
MBS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
POTSDAM - FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı ilk maçta kendi evinde ağırladığı Kamnik'i 3-0 mağlup etmişti.
Potsdam ise Budowlani Lodz deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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