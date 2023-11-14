Potsdam - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Alman ekip Potsdam ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:03
Potsdam - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Opet, C Grubu'nda deplasmanda Alman ekip Potsdam ile karşı karşıya gelecek.

POTSDAM - FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?

MBS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

POTSDAM - FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 2 ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Opet, grupta oynadığı ilk maçta kendi evinde ağırladığı Kamnik'i 3-0 mağlup etmişti.

Potsdam ise Budowlani Lodz deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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