Premier Lig'de değerler güncellendi: İşte Türk oyuncuların yeni değerleri

Transfermarkt, Premier Lig'de oyuncuların değerlerinde güncelleme yaptı. Manchester United, Brighton, Bournemouth ve Brentford'da top koşturan Türk futbolcuların da değerleri değişti.

Manchester United forması giyen 27 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ın piyasa değeri 10 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya düştü.

Sakatlığı nedeniyle formasından uzun süredir uzak kalan Enes Ünal'ın değeri 3 milyon Euro azalarak 10 milyon Euro oldu.

Sakatlığını atlatan ve henüz oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu'nun değeri 30 milyon Euro'dan 25 milyon Euro'ya düşürüldü.

Sivasspor'dan Brentford'da 1.5 sezon önce transfer olan Yunus Emre Konak'ın 4.5 milyon Euro'luk değeri sabit kaldı.