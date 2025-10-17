Cumhuriyet Gazetesi Logo
Premier Lig'de değerler güncellendi: İşte Türk oyuncuların yeni değerleri

17.10.2025 18:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Premier Lig takımlarının ve futbolcularının piyasa değerleri güncellendi. Ada'da top koşturan Altay Bayındır, Yunus Emre Konak, Ferdi Kadıoğlu ve Enes Ünal'ın da değerlerinde değişim oldu.

Transfermarkt, Premier Lig'de oyuncuların değerlerinde güncelleme yaptı. Manchester United, Brighton, Bournemouth ve Brentford'da top koşturan Türk futbolcuların da değerleri değişti.

Manchester United forması giyen 27 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ın piyasa değeri 10 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya düştü.

Sakatlığı nedeniyle formasından uzun süredir uzak kalan Enes Ünal'ın değeri 3 milyon Euro azalarak 10 milyon Euro oldu.

Sakatlığını atlatan ve henüz oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu'nun değeri 30 milyon Euro'dan 25 milyon Euro'ya düşürüldü.

Sivasspor'dan Brentford'da 1.5 sezon önce transfer olan Yunus Emre Konak'ın 4.5 milyon Euro'luk değeri sabit kaldı.

İlgili Konular: #enes ünal #altay bayındır #ferdi kadıoğlu

