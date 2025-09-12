Premier Lig ekibi Jose Mourinho'yu radarına aldı! 'Londra'ya dönmek istiyor'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 13:21:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de görevden alınan Jose Mourinho'nun, Premier Lig ekibi West Ham'ın teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verilmişti. İngiliz basınında Portekizli çalıştırıcının yeni adresi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Football Insider'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun yeni adresi West Ham United olabilir. Graham Potter'la yolları ayırmaya hazırlanan West Ham United, Portekizli çalıştırıcının bir sonraki durağı olmaya aday.

Eskiden Manchester United ve Blackburn'de görev yapan ve Premier Lig ekipleriyle hala yakın bağı olan scout şefi Mick Brown, Mourinho'nun West Ham United'dan gelecek bir teklifle çok net şekilde ilgileneceğini belirtti.

Brown açıklamasında, "Jose Mourinho, West Ham'ın başına geçmek isteyecektir. Londra'ya dönmek istiyor, orada hala bir evi olduğunu biliyorum ve şehirde yaşamayı seviyor, bu yüzden geri dönmesini sağlayacak bir iş çıkarsa, elbette ilgilenecektir" dedi.

