Premier Lig ekibi, Steven Gerrard'a talip oldu
Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın almasının ardından, takımdaki ilk icraatın teknik direktör değişikliği olması bekleniyor.
İskoçya Premiership ekiplerinden Glasgow Rangers'ı çalıştıran genç teknik direktör Steven Gerrard'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, tarihi bir anlaşmayla el değiştirdi. Kulüp, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma devredildi. Suudi Prens Bin Salman'ın da takıma serveti nedeniyle önemli düzeyde takviye yapacağı vurgulandı.
Newcastle United ile ismi anılan en ciddi isimlerin başında şu anda İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Liverpool efsanesi Gerrard bulunuyor. Rangers'ı uzun bir aranın ardından lig şampiyonluğuna oluşturan genç teknik direktörün şu andaki takımında mutlu olduğu ve bu yüzden ikna edilmesi gerektiği aktarılanlar arasında yer alıyor.
İngiliz basınından Daily Mail, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlük koltuğunda oturan Steve Bruce ile 8 milyon sterlinlik tazminat ile yollarını ayıracağını iddia etti.
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