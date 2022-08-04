Premier Lig'de Chelsea, Carney Chukwuemeka'yı renklerine bağladı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 15:19

Chelsea, İngiliz genç futbolcu Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aston Villa'nın altyapısından yetişen İngiliz oyuncu, son iki sezonda 12'si Premier Lig'de olmak üzere 14 maçta forma giydi.