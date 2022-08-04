Premier Lig'de Chelsea, Carney Chukwuemeka'yı renklerine bağladı
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, İngiliz orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.
Chelsea, İngiliz genç futbolcu Chukwuemeka'yı kadrosuna kattı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Aston Villa'nın altyapısından yetişen İngiliz oyuncu, son iki sezonda 12'si Premier Lig'de olmak üzere 14 maçta forma giydi.
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