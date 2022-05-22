Premier Lig'de Leeds United kümede kaldı, Burnley veda etti

22 Mayıs 2022 Pazar, 20:24

İngiltere Premier Lig'de son hafta karşılaşmalarının ardından küme düşen son takım Burnley oldu. Ligin son haftasında kendi sahasında Newcastle United'a 2-1 mağlup olan Burnley; Watford ve Norwich City'nin ardından lige veda eden 3'üncü takım oldu.

TOTTENHAM ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİ ALDI

Antonio Conte'nin göreve gelmesiyle birlikte performansını yükselten Tottenham, ligin son haftasında deplasmanda Norwich City'i 5-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden son takım oldu. Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham, önümüzdeki yıl İngiltere'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

PREMIER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Premier Lig'e veda eden üçüncü takım Burnley oldu.

Daha önce Watford ve Norwich City'nin de düşmesi kesinleşmişti. Bu üç takım da gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.

PREMIER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

Premier Lig'e yükselen iki takım Championship'te normal sezonun tamamlanmasının ardından belli olmuştu. Ligi 90 puanla şampiyon bitiren Fulham ile 88 puanlı Bournemouth, Premier Lig'e yükseldi.

Premier Lig'e yükselen son takım, play-off finalinin ardından belli olacak. 29 Mayıs'ta Wembley'de oynanacak finalde Huddersfield Town ile Nottingham Forest kozlarını paylaşacak ve kazanan taraf Premier Lig'e yükselecek.