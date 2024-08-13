Premier Lig'den flaş VAR kararı: Eş zamanlı olarak...
İngiltere Premier Lig yönetimi, 2024/25 sezonuyla birlikte hakem kararlarının ve VAR konuşmalarının maçlarla eş zamanlı olarak ligin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon bu hafta sonu başlayacak.
Yeni sezon öncesinde Premier Lig'in sosyal medya hesabından (X/Twitter) yapılan paylaşımda, Hakem ve VAR konuşmalarıyla ilgili alınan yeni karar duyuruldu.
"Premier League Match Centre" adıyla açılan ve Premier Lig'e bağlı olan sosyal medya hesabı üzerinden yeni sezonda hakem kararları ve VAR konuşmalarının eş zamanlı olarak paylaşılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu kararın VAR ve hakemlikle ilgili şeffaflığın artırılmasına yönelik alındığı ifade edildi.
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