Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu!

İngiltere Championship play-off finalinde Southampton, Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek İngiltere Premier Lig'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 19:59
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İngiltere Championship'te Leicester City ve Ipswich Town'un ardından Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu.

Wembley Stadyumu'nda oynanan Championship play-off finalinde Leeds United ve Southampton karşı karşıya geldi.

Southampton, 24. dakikada Adam Armstrong'un golüyle öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında skoru koruyan Southampton, sahadan galibiyetle ayrıldı ve Premier Lig'e bu sezon yükselen üçüncü takım oldu.

1 SEZON SONRA PREMIER LİG'DE

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Southampton 1 yıl sonra geri döndü.

Southampton, bu sezon ligi 4. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı.

Play-off'ta West Bromwich Albion'la ilk maçta golsüz berabere kalan Southampton, ikinci maçta rakibini 3-1 mağlup edip finale yükseldi.

Southampton, Premier Lig'deki son sezonunu 20. sırada tamamladı.


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