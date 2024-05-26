Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu!
İngiltere Championship play-off finalinde Southampton, Leeds United'ı 1-0 mağlup ederek İngiltere Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere Championship'te Leicester City ve Ipswich Town'un ardından Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu.
Wembley Stadyumu'nda oynanan Championship play-off finalinde Leeds United ve Southampton karşı karşıya geldi.
Southampton, 24. dakikada Adam Armstrong'un golüyle öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında skoru koruyan Southampton, sahadan galibiyetle ayrıldı ve Premier Lig'e bu sezon yükselen üçüncü takım oldu.
1 SEZON SONRA PREMIER LİG'DE
Premier Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Southampton 1 yıl sonra geri döndü.
Southampton, bu sezon ligi 4. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı.
Play-off'ta West Bromwich Albion'la ilk maçta golsüz berabere kalan Southampton, ikinci maçta rakibini 3-1 mağlup edip finale yükseldi.
Southampton, Premier Lig'deki son sezonunu 20. sırada tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Başımızda bir gulyabani var...'
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- 'Selahattin Bey'i anladık da...'
- 'Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Panathinaikos, 90+7'de kupayı ellerine aldı!
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!