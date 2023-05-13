PSG - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 35. haftasında kendi sahasında Ajaccio'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Christophe Galtier yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Olivier Pantaloni'nin takımı Ajaccio'yu konuk edecek.
PSG - AJACCIO MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PSG - AJACCIO MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Pierre Gaillouste'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Paris Saint-Germain, ligde oynadığı son maçta Troyes deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Ajaccio ise kendi evinde ağırladığı Toulouse ile 0-0 berabere kalmıştı
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