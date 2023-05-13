PSG - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:06

Güncelleme: 13.05.2023 - 12:06

Fransa Ligue 1'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Christophe Galtier yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Olivier Pantaloni'nin takımı Ajaccio'yu konuk edecek.

PSG - AJACCIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG - AJACCIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Pierre Gaillouste'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Paris Saint-Germain, ligde oynadığı son maçta Troyes deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Ajaccio ise kendi evinde ağırladığı Toulouse ile 0-0 berabere kalmıştı