PSG - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 35. haftasında kendi sahasında Ajaccio'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:06
PSG - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Christophe Galtier yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Olivier Pantaloni'nin takımı Ajaccio'yu konuk edecek.

PSG - AJACCIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG - AJACCIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Pierre Gaillouste'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Paris Saint-Germain, ligde oynadığı son maçta Troyes deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Ajaccio ise kendi evinde ağırladığı Toulouse ile 0-0 berabere kalmıştı


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