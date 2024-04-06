PSG - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında sahasında Clermont ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:36
PSG - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.

PSG - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Gael Angoula'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta Marsilya deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 

Clermont ise sahasında Toulouse'a 3-0 mağlup olmuştu. 


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