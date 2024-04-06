PSG - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında sahasında Clermont ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.
PSG - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PSG - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Gael Angoula'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta Marsilya deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Clermont ise sahasında Toulouse'a 3-0 mağlup olmuştu.
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