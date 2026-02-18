PSG'den deplasmanda nefes kesen geri dönüş!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 10:29:00
Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Paris Saint Germain, Monaco'yu 3-2 mağlup ederek rövanş için avantajlı skoru elde etti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue (2) ve Achraf Hakimi kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off etabında Ligue 1 ekiplerinin karşı karşıya geldiği maçı Paris Saint Germain kazandı.

İlk yarısı gol düellosuna sahne olan maçta son şampiyon PSG, Monaco'yu geriden gelip mağlup etti.

BALOGUN VE DOUE'DEN İKİ GOL

Maçın ilk dakikasında Folarin Balogun'un golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 18'de farkı ikiye çıkardı. Monaco'nun ikinci golünde de ağları Ballogun havalandırdı.

İlk yarı bitmeden geri dönen PSG'de oyuna sonradan dahil olan Desire Doue 29'da farkı bire indirdi, Achraf Hakimi ise 41'de skoru eşitledi. PSG'de ilk golün sahibi Doue, 67'de attığı golle maçın skorunu belirledi.

Paris Saint Germain bu sonuçla rövanş için avantajı yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco-PSG eşleşmesinin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

KIRMIZI KART VE PENALTI

Monaco'da Aleksandr Golovin, yapılan VAR incelemesinin ardından 48. dakikada kırmızı kart gördü. Deneyimli oyuncu, kart cezası nedeniyle rövanşta forma giyemeyecek.

Öte yandan PSG, maçın ilk yarısında penaltıyı değerlendiremedi. Konuk takımda Vitinha, penaltıda Monaco kalecisi Philipp Köhn'ü geçemedi.

