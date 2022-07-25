PSG - Gamba Osaka maçı ne zaman, saat kaçta? PSG - Gamba Osaka maçı hangi kanalda?

Fransa takımı Paris Saint-Germain ve Japonya ligi takımlarından Gamba Osaka hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. PSG - Gamba Osaka maçı ne zaman, saat kaçta? PSG - Gamba Osaka maçı hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:19
PSG - Gamba Osaka maçı ne zaman, saat kaçta? PSG - Gamba Osaka maçı hangi kanalda?
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PSG, Gamba Osaka ile oynayacağı hazırlık maçı için  Osaka'ya gitti. Maç Gamba Osaka'nın sahası olan Panasonic Stadium Suita'da oynanacak. 

PSG - GAMBA OSAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Gamba Osaka maçı 25 Temmuz'da oynanacak. Maçın Türkiye saati ile 13:00'de başlayacak.

PSG - GAMBA OSAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Gamba Osaka maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. PSG takımı maçı resmi Twitch hesabından canlı olarak yayımlayacak.




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