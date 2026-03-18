Cumhuriyet Gazetesi Logo
PSG kaptanı Marquinhos'tan Galatasaray ve Liverpool açıklaması!

18.03.2026 15:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PSG kaptanı Marquinhos, Chelsea'yi 3-0 yendikleri maçın ardından çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri Galatasaray ve Liverpool hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa devi PSG, zorlu Chelsea deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı savunmacı Marquinhos, takımının performansını ve gelecek turdaki eşleşme ihtimallerini değerlendirdi.

"PSG İLE OYNAMAKTAN MUTLU OLMAYACAKLAR"

Çeyrek finalde Galatasaray - Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşma ihtimali bulunan PSG'de, deneyimli stoper rakip seçmediklerini vurguladı.

Marquinhos, rakipten ziyade kendi taktiksel gelişimlerine odaklandıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray mı, Liverpool mu? Tercihimiz yok. Futbol çok dinamik bir spor; rakibe çok fazla bakmıyoruz, kendi yapabileceklerimize odaklanıyoruz. Geliştirebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız; rakip bize geliştirebileceğimiz şeyleri gösteriyor ve hangi takımla karşılaşırsak karşılaşalım, bence PSG ile oynamaktan mutlu olmayacaklar. Bunlar 2 maç olacak, en ince ayrıntısına kadar düşünülecek 2 üst düzey maç. Mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız."

İlgili Konular: #galatasaray #psg #liverpool #Marquinhos

İlgili Haberler

Kupa Senegal'den alınıp Fas'a verilmişti: Tarihi kararda dikkat çeken Fenerbahçe-Galatasaray maçı ayrıntısı! 2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili Fas'ın yaptığı itirazın ayrıntıları belli oldu. Fas'ın Afrika Futbol Federasyonu'na yaptığı itirazda 2 maçı örnek gösterdiği ve bu maçlardan birinin Fenerbahçe-Galatasaray derbisi olduğu öne sürüldü.
Dev maç öncesi Arne Slot'tan dikkat çeken açıklama: 'Galatasaray'ın iki maçı kazanmasının nedeni...' UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Liverpool'da teknik direktör Arne Slot açıklamalarda bulundu.
Galatasaray maçı öncesi... Van Dijk'tan Liverpool taraftarına mesaj! Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarlara seslendiği bir yazı kaleme aldı. Hollandalı futbolcu bu yazıda Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken, İngiliz taraftarlara da birlik çağrısı yaptı.