PSG kaptanı Marquinhos'tan Galatasaray ve Liverpool açıklaması!

Fransa devi PSG, zorlu Chelsea deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı savunmacı Marquinhos, takımının performansını ve gelecek turdaki eşleşme ihtimallerini değerlendirdi.

"PSG İLE OYNAMAKTAN MUTLU OLMAYACAKLAR"

Çeyrek finalde Galatasaray - Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşma ihtimali bulunan PSG'de, deneyimli stoper rakip seçmediklerini vurguladı.

Marquinhos, rakipten ziyade kendi taktiksel gelişimlerine odaklandıklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray mı, Liverpool mu? Tercihimiz yok. Futbol çok dinamik bir spor; rakibe çok fazla bakmıyoruz, kendi yapabileceklerimize odaklanıyoruz. Geliştirebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız; rakip bize geliştirebileceğimiz şeyleri gösteriyor ve hangi takımla karşılaşırsak karşılaşalım, bence PSG ile oynamaktan mutlu olmayacaklar. Bunlar 2 maç olacak, en ince ayrıntısına kadar düşünülecek 2 üst düzey maç. Mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız."