PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında kendi sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
PSG - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
PSG - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nice'e 3-2 mağlup olmuştu.
Marsilya ise kendi sahasında Toulouse ile 0-0 berabere kalmıştı.
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