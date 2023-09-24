PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında kendi sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:15
PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

PSG - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

PSG - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nice'e 3-2 mağlup olmuştu.

Marsilya ise kendi sahasında Toulouse ile 0-0 berabere kalmıştı.


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