PSG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:15

Güncelleme: 24.09.2023 - 14:15

Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

PSG - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

PSG - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Nice'e 3-2 mağlup olmuştu.

Marsilya ise kendi sahasında Toulouse ile 0-0 berabere kalmıştı.