PSG Messi'nin yerine Mohamed Salah'ı düşünüyor.

02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:50

Sezon başında Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Lionel Messi’nin durumu belirsizliğini koruyor. Arjantinli futbolcu, yıllarca süren Barcelona macerasından sonra Paris’teki yaşama ve takıma adapte olmakta zorluk yaşıyor. Ancak İspanya medyasında çıkan haberlere göre, gelecek aylarda yaşanacak değişiklikler Messi’nin lehine olabilir ve PSG’den ayrılmasını engelleyebilir.

PSG Sportif Direktörü Leonardo’nun ayrılığı sonrası Teknik Direktörü Mauricio Pochettino’nun da sezon sonu gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor ve farklı oyun stiline sahip bir teknik direktörün gelmesi Barcelona oyuncusunun takımda kalmasına neden olabilir.

MBAPPE GİDERSE LİDER OLACAK

Kylian Mbappe’nin Real Madrid’e transfer olması halinde Messi takımın merkezine konacak. Ancak Arjantinli futbolcuyu kariyerinin yeni bir aşamasına, MLS takımlarından Inter Miami’ye doğru itmeye çalışanlar da var.

AS’ın iddiasına göre, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Messi’yi kadrosuna katmak istiyor ve gelecek aylarda onu ikna etmek için çalışmalara başlayacak. Messi’yi transfer etmek için önemli bir teklif yapma hazırlığı var.

MESSI’NİN ALTERNATİFİ SALAH

Eğer Messi PSG’den ayrılırsa, Fransız devinin ilk hedefi Mohamed Salah olacak. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, sözleşmesi 2023’te bitecek olan ve halen Liverpool ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Mısırlı futbolcuyu gözüne kestirdi.



