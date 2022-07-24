PSG, Nordi Mukiele transferinde mutlu sona ulaştı

24 Temmuz 2022 Pazar, 16:05

Almanya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig, Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile Fransız savunma oyuncusu Nordi Mukiele'nin transferi için anlaşmaya vardı.

Fransız basında yer alan habere göre; iki kulüp, satın alma opsiyonlu bir kiralama değil, bonservis konusunda anlaştı. 24 yaşındaki futbolcu PSG ile yapacağı sözleşme öncesinde sağlık kontrolünden geçecek. Oyuncunun bonservisi konusunda ise bilgiye yer verilmedi.

HAKIMI'YE ALTERNATİF DOĞDU

PSG'nin bu transferi, savunmanın sağ tarafında Achraf Hakimi'ye bir alternatif doğurmuş olacak. 2018'de Fransız ekibi Montpellier'den Leipzig'e transfer olan futbolcu, yeni teknik direktör Christophe Galtier'in 3'lü savunma sisteminde önemli bir role sahip olacak.



