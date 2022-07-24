PSG, Nordi Mukiele transferinde mutlu sona ulaştı

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG) Leipzig forması giyen Fransız sağ bek Nordi Mukiele'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 16:05
PSG, Nordi Mukiele transferinde mutlu sona ulaştı
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig, Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile Fransız savunma oyuncusu Nordi Mukiele'nin transferi için anlaşmaya vardı.

Fransız basında yer alan habere göre; iki kulüp, satın alma opsiyonlu bir kiralama değil, bonservis konusunda anlaştı. 24 yaşındaki futbolcu PSG ile yapacağı sözleşme öncesinde sağlık kontrolünden geçecek. Oyuncunun bonservisi konusunda ise bilgiye yer verilmedi. 

HAKIMI'YE ALTERNATİF DOĞDU

PSG'nin bu transferi, savunmanın sağ tarafında Achraf Hakimi'ye bir alternatif doğurmuş olacak. 2018'de Fransız ekibi Montpellier'den Leipzig'e transfer olan futbolcu, yeni teknik direktör Christophe Galtier'in 3'lü savunma sisteminde önemli bir role sahip olacak.



Nordi Mukiele paris saint-germain transfer RB Leipzig
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler