PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında kendi sahasında Rennes'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Christophe Galtier yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Bruno Genesio'nun takımı Rennes'i konuk edecek.
PSG - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:05'te başlayacak.
Lionel Messi
PSG - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöeneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta Brest deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile dönmüştü.
Rennes ise Auxerre ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
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