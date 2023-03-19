PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında kendi sahasında Rennes'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:27
PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Christophe Galtier yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Bruno Genesio'nun takımı Rennes'i konuk edecek.

PSG - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:05'te başlayacak.

Lionel Messi

PSG - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöeneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, ligde oynadığı son maçta Brest deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile dönmüştü.

Rennes ise Auxerre ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.


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