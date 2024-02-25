PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Ligue 1'in 23. haftasında sahasında Rennes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Julien Stephan'ın ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.
PSG - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.
PSG - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, ligde oynadığı son maçta Nantes deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Rennes ise sahasında karşılaştığı Clermont'u 3-1 mağlup etmişti.
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