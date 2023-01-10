Ronaldo'nun Al Nassr ile imzaladığı sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile yollarını ayırarak Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı.
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaşmasının ayrıntıları bir bir ortaya çıkıyor.
AFP'deki habere göre; Cristiano Ronaldo, yıllık 200 milyon Euro ve 2.5 yıllık anlaşma karşılığı alacağı net 500 milyon Euro'ya ek olarak 200 milyon Euro da 'büyükelçi bonusu' alacak.
2030 Dünya Kupası için Mısır ve Yunanistan ile birlikte ortak adaylık başvurusu yapan Suudi Arabistan, tanıtımda yer alması için Cristiano Ronaldo'ya 200 milyon Euro ödeyecek.
BÜTÜN PARAYI PRENSLER ÖDEYECEK
Haberde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un oğulları Muhammed, Naif, Turki ve Rakan'ın Al Nassr'ın onursal üyeleri olduğu ve Cristiano Ronaldo'ya ödenecek 700 milyon Euro'nun tamamını ödeyecekleri belirtildi.
Transfer sürecinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve kardeşlerinin, Al Nassr yönetimiyle bir araya gelip transferi hangi maddi koşullar olursa olsun bitirmelerini istedikleri kaydedildi.
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