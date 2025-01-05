PSG, Süper Kupa'ya son dakika golüyle ulaştı!

Fransa Süper Kupa Finali'nde PSG, Monaco'yu 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandı.

PSG, Süper Kupa'ya son dakika golüyle ulaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 22:03

Fransa Süper Kupa Finali'nde Paris Saint Germain ile Monaco karşı karşıya geldi.

Stadium 974'te oynanan maçta PSG, Monaco'yu 1-0 yenerek kupaya uzandı.

PSG'ye kupayı getiren golü, 90+2. dakikada Ousmane Dembele attı.

12. KUPA

PSG, elde ettiği bu kupayla birlikte Fransa Süper Kupası'nı üst üste 10'uncu, toplamda 12 kez müzesine götürmüş oldu.


Etiketler: #Fransa Süper Kupası #psg #monaco

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