PSG'nin Hakim Ziyech transferine yanlış evrak engeli
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'in Fransız kulüp Paris Saint-Germain'e transferi yanlış evrak gönderilmesi sebebiyle tamamlanamadı.
Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech'in kiralık transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı ancak yanlış evrak nedeniyle transfer beklemeye alındı.
Chelsea, bir yandan Enzo Fernandez transferini yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Hakim Ziyech'i PSG'ye göndermeye çalıştı. Son dakikalara kalan transferde PSG cephesi, evrakların tamamlanması için Chelsea'ye baskı yaptı. Chelsea ise iddiaya göre arka arkaya 3 kez yanlış evrak gönderdi.
Hakim Ziyech
FEDERASYONA BAŞVURDU
Paris Saint-Germain'in, tüm anlaşmalar tamamlanıp imzalar atılmasına karşın yanlış evrak nedeniyle transferi iptal etmek istemediği ve bu nedenle Fransa Futbol Federasyonu ile bu durumu görüşüp çözüm yolu arayacağı kaydedildi.
2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon Euro'ya transfer olan Ziyech, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 1 asist üretebildi.
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