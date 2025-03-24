PSV Eindhoven'da tüberküloz vakası!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:05

Güncelleme: 24.03.2025 - 22:05

PSV Eindhoven'ın A takımı oyuncularından birinde aktif tüberküloz vakası tespit edildi. Kulüp ve sağlık yetkilileri, bulaşma riskinin düşük olduğunu belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı.

PSV, hastalığa sahip oyuncunun ismini açıklamasında belirtmese de Hollanda basınında çıkan haberlere göre bu futbolcu Lucas Perez.

Lucas Perez

3 MAÇA ÇIKTI

İspanyol oyuncu, bu kış transfer döneminde Deportivo tarafından serbest bırakılmış, ardından PSV'ye transfer olmuştu.

PSV ile 3 maça çıkan ve 24 dakika süre alan 36 yaşındaki oyuncu, skor katkısı üretemedi.