PSV Eindhoven'da tüberküloz vakası!
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV Eindhoven, A takımda forma giyen bir oyuncuda aktif tüberküloz vakası tespit edildiğini açıkladı.
PSV Eindhoven'ın A takımı oyuncularından birinde aktif tüberküloz vakası tespit edildi. Kulüp ve sağlık yetkilileri, bulaşma riskinin düşük olduğunu belirterek, sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı.
PSV, hastalığa sahip oyuncunun ismini açıklamasında belirtmese de Hollanda basınında çıkan haberlere göre bu futbolcu Lucas Perez.
Lucas Perez
3 MAÇA ÇIKTI
İspanyol oyuncu, bu kış transfer döneminde Deportivo tarafından serbest bırakılmış, ardından PSV'ye transfer olmuştu.
PSV ile 3 maça çıkan ve 24 dakika süre alan 36 yaşındaki oyuncu, skor katkısı üretemedi.
Etiketler: #psv eindhoven #Lucas Perez #Tüberküloz
Spor Haberleri
- Hatayspor'dan yabancı hakem açıklaması!
- Hollandalı ekipte tüberküloz vakası!
- Galatasaray'dan deprem bölgesine destek
- İtalya'da flaş VAR kararı!
- Yusuf Akçiçek'ten paylaşım: 'Daha yeni başlıyorum'
- Fenerbahçe finale çıktı: İşte rakibi!
- Szalai'den İrfan Can Kahveci paylaşımı!
- Eski İngiliz yıldızdan Osimhen sözleri!
- Torreira'nın menajeri: 'O kulüpte oynamayı çok istiyor'
- Arda Güler'den Szoboszlai'ye yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşları zamlı şekilde yatırılacak!
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- İptale rağmen toplandılar!
- Şimşek'ten yanıt gecikmedi!
- Özel'den 'Taksim' sorusuna çarpıcı yanıt!
- Özgür Çelik'ten, Vali Gül'e 'cami' yanıtı!
- AKP'li Mücahit Birinci'den çirkin gönderme!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'