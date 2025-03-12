PSV'den taraftarına büyük jest!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Arsenal ile karşı karşıya gelecek PSV Eindhoven, deplasman seyircilerinin bilet ücretinin kulüp tarafından karşılanacağını açıkladı.

PSV'den taraftarına büyük jest!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:56

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal ile oynayacakları rövanş maçına gidecek taraftarlarına bilet ücretlerini geri ödeyeceğini duyurdu.

ESPN'in haberine göre kulüp, bu kararı, ilk maçta alınan 7-1'lik farklı mağlubiyetin ardından taraftarlarına jest yapmak amacıyla aldı.

BİLET ÜCRETLERİNİ ÖDEYECEK

PSV, Emirates Stadyumu'ndaki deplasman tribününde yer alacak taraftarlarının bilet ücretleri için toplamda 200 bin Euro'dan (yaklaşık 218 bin 550 dolar) fazla bir ödeme yapacağını açıkladı. Kulüp, bilet sahibi taraftarlara gönderdiği e-postada, "Geçen haftaki kötü sonucun ardından desteğiniz ve varlığınız bizim için ekstra önemli," ifadelerine yer verdi.

Arsenal ile PSV arasında oynanacak son 16 turu rövanş karşılaşması, 12 Mart tarihinde Emirates Stadyumu'nda oynanacak.


Etiketler: #psv eindhoven #Arsenal #uefa şampiyonlar ligi #bilet

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