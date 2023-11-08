PSV - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Lens'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:27
PSV - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Peter Bosz yönetimindeki PSV, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.

PSV - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PSV - LENS  MAÇI HANGİ KANALDA?

İki ekibin karşı karşıya geldiği mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.  


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