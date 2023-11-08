PSV - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSV, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Lens'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Peter Bosz yönetimindeki PSV, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.
PSV - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PSV - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
İki ekibin karşı karşıya geldiği mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.
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